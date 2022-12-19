Карлос Сайнс о новом техническом регламенте: «Можно сказать, что в «Формуле-1» все сделали правильно»

Пилот « » поделился мнением о том, как на гонки повлиял на переход на новый технический регламент.

Сайнс признал, что в целом болиды новой конструкции улучшили ситуацию с борьбой колесо в колесо.

«В принципе можно сказать, что в «Формуле-1» все сделали правильно. И в целом новые болиды позволяют комфортнее вести плотную борьбу на трассе. Позволяют обгонять в разных местах и поворотах, где раньше обгоны давались вам с большим трудом. Так что да, гонки стали интереснее.

Расслоение команд в пелотоне по-прежнему довольно велико, но как только ситуация с регламентом стабилизируется, пелотон начнет сжиматься, а борьба в чемпионате с каждым годом и с каждой новой гонкой будет становиться все интереснее. Думаю, « » движется в правильном направлении», – рассказал Сайнс.

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