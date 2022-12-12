Серхио Перес: «Смогли вернуться на правильный путь где-то за восемь гонок до конца чемпионата»

Пилот поделился мнением о том, как для него сложился сезон-2022.

Пересу удалось выиграть две гонки за чемпионат – в том числе победил на Гран-при Монако.

«С учетом проблем с надежностью техники на старте сезона можно сказать, что начало чемпионата вышло трудным. Однако в дальнейшем мы начали демонстрировать хорошие и очень стабильные выступления. Потом у меня случилось несколько плохих гонок, в результате чего я оказался далеко позади Макса.

Тем не менее, мы все равно смогли заработать много очков, несколько раз попали на подиум, выиграли пару гонок. Думаю, мы смогли вернуться на правильный путь где-то за восемь гонок до конца чемпионата. И в конце сражение с Шарлем Леклером и «Феррари» получилось весьма интенсивным», – рассказал Перес.

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