Босс «Ф-1» Доменикали: «Ожидаю, что победные циклы станут короче при новом регламенте»

считает регламент «Формулы-1» 2022 года успешным.

Доменикали признал, что борьба за титул завершилась раньше, чем хотелось бы болельщикам, однако отметил и позитивные моменты после внедрения машин нового поколения.

«Судьба чемпионата быстро решилась по двум причинам. Первая – Ферстаппен и . Не будем забывать: после тяжелого старта Макс сказал, что борьба за титул завершена. Они выступали уникальным образом. Вторая причина – отсутствие «Мерседеса». Команда оказалась конкурентоспособной лишь в конце года.

Новые правила сработали хорошо. Мы видели много борьбы колесо в колесо, чего раньше не случалось. Тем не менее, нужно терпение – так всегда происходит в случае серьезных перемен. Но скучных гонок было очень мало.

Я ожидаю, что при нынешнем регламенте и потолке расходов команды сблизятся, а победные циклы станут гораздо короче», – заявил руководитель «Ф-1» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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