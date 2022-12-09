Себастьян Феттель: «Уверен, в какой-то момент вернусь в паддок «Ф-1». Будет довольно странно быть там, но не участвовать в гонках»

рассказал, что подумает над посещением одного или нескольких Гран-при в следующем сезоне.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завершил карьеру по окончании сезона-2022, но не стал категорично исключить возможное возвращение в будущем.

«Уверен, в какой-то момент я вернусь (в паддок «Формулы-1»), просто чтобы осмотреться. Посмотреть, как идут дела.

Я люблю «Формулу-1», люблю этих людей. Хотя я уверен, что это будет довольно странным, да и трудным тоже – быть там и не участвовать в гонках самому. Но я думаю, что это все-таки случится. Сложно сказать, пока у меня нет планов. Но я уверен, что однажды это обязательно случится», – рассказал Феттель.

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