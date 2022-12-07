Фернандо Алонсо: «Если Феттелю нужен мой совет – не стоит недооценивать трудности, с которыми можешь столкнуться при возвращении в «Ф-1»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, с какими трудностями может столкнуться , если через какое-то время захочет вернуться в «Формулу-1».

Феттель завершил карьеру в «Ф-1» по окончании сезона-2022, а его место в занял именно Алонсо. Который в прошлом сам уходил из «Ф-1» на два года.

«Суммируя все факторы, два сезона в «Альпин» сложились для меня хорошо. Возвращаясь в «Формулу-1» после перерыва у тебя нет гарантий того, что у тебя все будет нормально, что ты будешь конкурентоспособен, что ты будешь по-прежнему получать удовольствие от гонок.

Так что да, когда два года назад я проводил первые демонстрационные заезды, еще перед тестами в Абу-Даби, у меня были определенные опасения. В прошлом году я был, возможно, не на все сто процентов доволен своими выступлениями и тем, как в целом прошел сезон.

В этом году я был заметно больше доволен и уровнем машины, и своими выступлениями. И теперь я заметно лучше готов к новому вызову. Так что, если Себу нужен мой совет – не стоит недооценивать трудности, с которыми можешь столкнуться при возвращении в «Ф-1». Тебе потребуется как минимум несколько гонок, а может и сезон целиком, чтобы вновь почувствовать себя готовым на все сто. Так случилось со мной, и я рад, что сейчас вновь нахожусь в оптимальном состоянии», – рассказал Алонсо.

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