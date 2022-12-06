Директор «Альпин» Росси: «Окон и Гасли понимают, что станут проигравшими в случае проблем между ними»
Лоран Росси рассказал, что в «Альпин» не будет первого номера в начале 2023 года.
Напарником Эстебана Окона станет Пьер Гасли из «Альфа Таури», который заменит Фернандо Алонсо. Между французами были непростые отношения, однако Росси считает, что пилоты оставят разногласия позади.
«Важно, чтобы не проигрывала команда. Как я говорил в нынешнем году [Окону и Алонсо], мы позволяем сражаться, пока не страдает команда, как это случилось в Бразилии. И в этот момент мы вмешиваемся.
Если возникнут проблемы, проигравшими станут гонщики, ведь все этого ожидают, и многие считают их большими детьми. Они могут продемонстрировать, что превратились во взрослых лидеров. На момент окончания контрактов гонщикам будет почти по 30 лет. Оба знают: если тебя выставят из команды из-за недостаточно взрослого поведения, это опасно. Они вместе и по отдельности подтвердили, что понимают ситуацию.
На старте сезона иерархии не будет. Если ситуация станет четкой, мы можем принять сторону одного из них – скажем, в плане обновлений. Но в начале года условия будут равными, без особых статусов, ведь пилоты весьма близки. [Назначение первого и второго гонщика –] не вполне здоровая динамика, предполагающая много нюансов при управлении людьми. Не считая «Ред Булл», такое не обязательно должно существовать в других командах.
Когда мы нацелимся на титул, то, возможно, пойдем на такой шаг: чемпионство в личном зачете ценнее, чем Кубок конструкторов. Но пока команда сосредоточена на прогрессе, необходимо взаимодействие, а также обмен настройками, информацией о стиле пилотажа, скорости в поворотах, точках торможения», – сообщил исполнительный директор «Альпин».
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