Директор «Альпин» Росси: «Окон и Гасли понимают, что станут проигравшими в случае проблем между ними»

Лоран Росси рассказал, что в «Альпин» не будет первого номера в начале 2023 года.

Напарником Эстебана Окона станет из , который заменит . Между французами были непростые отношения, однако Росси считает, что пилоты оставят разногласия позади.

«Важно, чтобы не проигрывала команда. Как я говорил в нынешнем году [Окону и Алонсо], мы позволяем сражаться, пока не страдает команда, как это случилось в Бразилии. И в этот момент мы вмешиваемся.

Если возникнут проблемы, проигравшими станут гонщики, ведь все этого ожидают, и многие считают их большими детьми. Они могут продемонстрировать, что превратились во взрослых лидеров. На момент окончания контрактов гонщикам будет почти по 30 лет. Оба знают: если тебя выставят из команды из-за недостаточно взрослого поведения, это опасно. Они вместе и по отдельности подтвердили, что понимают ситуацию.

На старте сезона иерархии не будет. Если ситуация станет четкой, мы можем принять сторону одного из них – скажем, в плане обновлений. Но в начале года условия будут равными, без особых статусов, ведь пилоты весьма близки. [Назначение первого и второго гонщика –] не вполне здоровая динамика, предполагающая много нюансов при управлении людьми. Не считая , такое не обязательно должно существовать в других командах.

Когда мы нацелимся на титул, то, возможно, пойдем на такой шаг: чемпионство в личном зачете ценнее, чем Кубок конструкторов. Но пока команда сосредоточена на прогрессе, необходимо взаимодействие, а также обмен настройками, информацией о стиле пилотажа, скорости в поворотах, точках торможения», – сообщил исполнительный директор «Альпин».

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