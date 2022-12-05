Отмар Сафнауэр: «Альпин» – одна из лучших команд «Ф-1» по скорости прогресса в 2022-м»

Отмар Сафнауэр похвалил «Альпин» за прогресс по ходу сезона-2022 «Формулы-1».

Французская команда завершила год на четвертом месте, уступив лишь трем топ-коллективам – , и . При этом старт сезона вышел тяжелым – «Альпин» испытывала проблемы в первых гонках и до июня находилась на шестой позиции.

«Надо изучить, как мы проявили себя в сравнении с другими в плане скорости обновлений, скорости прогресса – я не знаю. Но, считаю, мы одни из лучших, если посмотреть на то, где мы были в начале сезона и в конце. Может, «Мерседес» тоже рядом.

На первых тестах мы сталкивались с трудностями по ряду причин, в основном из-за того, что мы сделали ставку на скорость. Это означало, что, во-первых, мы рискуем надежностью моторов – но ее можно будет исправить. Во-вторых, приходилось производить больше итераций, чтобы готовить обновления для повышения эффективности шасси, и мы находились под давлением. Если в производстве что-то шло не так, это было довольно критично.

Поэтому у нас возникали проблемы в начале года. Но затем мы накопили достаточное количество деталей, начали понимать болид, и пошли обновления», – рассказал руководитель «Альпин».

Эстебан Окон: «Альпин» – следующая команда в очереди на попадание в число грандов»

У кого была лучшая машина в «Ф-1»? Кто удивил темпом в квалах и гонках? Чьи пит-стопы – быстрейшие? Все данные сезона-2022