Эстебан Окон: «Альпин» – следующая команда в очереди на попадание в число грандов»

рассчитывает на попадание «Альпин» в число лидеров «Формулы-1».

Команда заняла четвертую позицию по итогам Кубка конструкторов, Окон опередил по очкам напарника .

«Для меня лично сезон получился приличным, как и для команды. Мы стартовали не так, как хотелось бы, оказались позади «Хааса» и «Альфа Ромео», машина не работала по максимуму.

Я быстро понял, где проблемы, и мы рассказали о них команде. Ей удалось перевести это в обновления, которые очень помогли. Понимание болида и новинки позволили мне сделать шаг вперед. Во многих гонках я чувствовал себя одним целым с болидом, выжимал максимум и зарабатывал большие очки – к примеру, приезжал четвертым или пятым. Уик-энды в Австрии, Сузуке и Будапеште вышли очень сильными», – поделился Окон мыслями об итогах сезона-2022.

Француз прокомментировал проблемы с двигателем «Рено», которые доставили много неприятностей ему, а еще больше – Алонсо:

«Команда изначально делала ставку на конкурентоспособную машину, а не на то, чтобы доезжать гонки в конце пелотона. [Моторный] регламент заморозили, и мы хотели атаковать с самого начала, что, конечно, привело к проблемам с надежностью. Да, мы потеряли очки, но все равно заняли четвертое место».

Также Эстебан рассказал об амбициях перед сезоном-2023:

«Надеюсь, мы приблизимся к лидерам. Такова наша цель, и в данный момент машина на следующий год выглядит на симуляторе весьма многообещающе. Конечно, надо оставаться реалистами, но, похоже, мы сделали шаг в верном направлении, и не терпится увидеть, что получится.

Если регламент остается неизменным, в какой-то момент все команды прибавляют и могут приблизиться к тройке грандов. Мы на этом сосредоточены и являемся следующими в очереди на то, чтобы туда попасть».

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