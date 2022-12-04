Гельмут Марко: «В данный момент не кажется, что Перес может соперничать с Ферстаппеном на дистанции сезона»

Советник сомневается, что сможет бросить вызов в сезоне-2023.

По мнению Марко, с учетом своего нынешнего уровня Ферстаппен является сильнейшим пилотом «Формулы-1»:

«Чеко определенно может выиграть одну-две гонки, но в данный момент не кажется, что он способен соперничать с Максом на дистанции сезона. На самом деле прямо сейчас я вообще не вижу гонщика, который был бы на это способен».

Марко добавил, что команда уже отпраздновала успех последнего сезона и полностью сосредоточена на подготовке к 2023 году:

«Празднования я оставлю другим. Я здесь ради более важных вещей. Хотя я конечно был на вечеринке по окончании сезона. Мы выпили пару бутылок вина, но теперь все это в прошлом. Мы хотим отпраздновать победу и в следующем сезоне и уже готовимся к новому чемпионату».

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)