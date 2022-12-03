«Уильямсу» присудили $33 млн от экс-спонсора Rokit

Суд центрального округа Калифорнии поставил точку в разбирательствах между «Уильямсом» и компанией Rokit.

Rokit являлся титульным спонсором команды и расторг контракт перед сезоном-2020 на фоне пандемии коронавируса.

В посчитали, что компания не выполнила свои обязательства. Суд в США подтвердил решение Лондонского международного третейского суда, принятое еще в 2021-м, и обязал Rokit выплатить «Уильямсу» 26,2 миллиона фунтов и один миллион долларов (всего – более 33 миллионов долларов), а также возместить судебные издержки.

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