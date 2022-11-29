Джейк Хьюз – гонщик «Макларена» в «Формуле E»

объявил состав пилотов на сезон-2022/2023 «Формулы E».

Напарником трехкратного чемпиона ДТМ Рене Раста, о приходе которого было объявлено ранее, стал Джейк Хьюз.

28-летний британец выступал в «Формуле-3» и «Формуле-2», являлся резервным пилотом «Мерседеса» в и работал на симуляторе немецкой команды в «Формуле-1».

«Макларен» выкупил команду у и проведет свой дебютный сезон в «Формуле E». Первая гонка состоится в Мексике 14 января.

«Мазерати» объявила состав команды «Формулы E» после ухода де Вриса в «Формулу-1»