Ландо Норрис: «Не люблю, когда люди говорят ерунду или пытаются обрадовать – мне нравится честность»

Ландо Норрис рассказал о своем характере и вере в .

Сезон-2022 Норрис завершил на седьмом месте, его команда стала пятой в Кубке конструкторов. По мнению британца, «Макларен» не достиг поставленных целей, зато продемонстрировал способность прогрессировать по ходу года.

«Главное, что мне нужно – вера. Я не тот, кто любит, когда люди говорят ерунду или пытаются обрадовать – мне нравится честность. Я верю в «Макларен», верю в ребят, с которыми работаю, во всю команду. Время покажет. В будущем никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов, но можно иметь четкие представления.

Я считаю, что мы здорово отыгрались после старта сезона. Но достиг ли «Макларен» того, на что рассчитывал до начала года? Честно говоря, нет. Если мы хотим выступать хорошо и в какой-то момент стать чемпионами, выигрывать гонки, то не можем довольствоваться этим сезоном. Однако точно можно быть довольными прогрессом. Это касается механиков, пит-стопов, стратегии, командной этики – многие вещи работают очень хорошо. Нам просто нужна чуть более быстрая машина, вот и все», – отметил гонщик.

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