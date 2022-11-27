Ландо Норрис: «Большую часть сезона машина «Альпин» была быстрее нашей. Пятая позиция – заслуженный результат»

Пилот подвел итоги сезона-2022.

По словам Норриса, он остался доволен выступлением команды, несмотря на то, что «Макларен» уступил в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов.

«Да, это то место, где мы заслужили оказаться – пятая позиция. Полагаю, что такой результат оставляет чувство разочарования, если ты понимаешь, что у вас был шанс на четвертое место. С другой стороны, у нас был всего один плохой гоночный уик-энд, если мы говорим о проблемах с надежностью машины. У «Альпин» таких уик-эндов было четыре или пять.

Большую часть сезона их машина была быстрее нашей. И то, что мы так долго оставались в борьбе с ними лишь доказывает, как здорово на самом деле отработала наша команда. Вот почему я доволен.

Да, мы пятые в общем зачете, но есть очень много хороших моментов, которые можно отметить в работе нашей команды. Для успеха вам просто нужна отличная машина. Мы же, как мне кажется, просто оказались слишком далеко позади в начале сезона. Надеюсь, следующий сезон мы сможем начать, находясь заметно выше», – рассказал Норрис.

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