Макс Ферстаппен: «Современные болиды «Формулы-1» просто не приспособлены для городских трасс»

Пилот заявил, что городские трассы не подходят для современных болидов «Формулы-1».

При этом количество трасс городского типа, принимающих у себя этапы «Ф-1», продолжает увеличиваться. К трекам такого типа в календаре чемпионата относятся трассы в , Сингапуре, Баку, Саудовской Аравии, а в следующем сезоне к ним добавится Лас-Вегас.

К трассам, которые частично проходят по дорогам общего пользования, также относятся Майами, Канада и Австралия.

«Современные болиды «Формулы-1» просто не приспособлены для городских трасс. Мне больше совсем не нравится выступать на трассах городского типа. Точно не за рулем болидов нового поколения – которые стали еще больше и еще тяжелее. На старых болидах мы еще как-то справлялись, но теперь…

Я бы очень расстроен тем, как новые болиды смотрелись на этапах в Монако и Сингапуре. Они были слишком тяжелыми, со слишком жесткой подвеской – на них больше нельзя активно атаковать поребрики. Новые болиды для этого просто не приспособлены. Городские трассы классно выглядят на фото, но для гонок они не подходят», – рассказал Ферстаппен.

У кого была лучшая машина в «Ф-1»? Кто удивил темпом в квалах и гонках? Чьи пит-стопы – быстрейшие? Все данные сезона-2022