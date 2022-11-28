Трасса Гран-при Саудовской Аравии подверглась изменениям ради улучшения видимости в высокоскоростных поворотах

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии рассказали об изменениях городской трассы в Джидде.

После первого в истории этапа «Формулы-1» в Саудовской Аравии в 2021-м пилоты критиковали высокоскоростной трек за опасные «слепые» повороты. Перед гонкой 2022 года были внедрены небольшие улучшения, теперь трасса вновь подверглась переработке.

Сильнее всего модификация коснулась 22-го и 23-го поворотов: изменено положение ограждений, добавлены поребрики. Скорость на апексе снизится примерно на 50 км/ч в сравнении с 2022 годом.

Также добавлены «шумовые полосы» в 3-м, 14-м, 19-м, 20-м и 21-м поворотах, изменен тип поребриков в 4-м, 8-м, 10-м, 11-м, 17-м и 23-м поворотах.

Изменения внесены в целях безопасности и должны улучшить видимость в высокоскоростных поворотах.

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Фото: твиттер Гран-при Саудовской Аравии