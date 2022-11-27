Ферстаппен вошел в список претендентов на награду спортсмен года в Нидерландах

Пилот вошел в список номинантов на награду «спортсмен года» в Нидерландах. Организацией голосования занимается Олимпийский комитет Нидерландов.

В 2022 году Ферстаппен выиграл второй чемпионский титул в «Формуле-1» и считается одним из главных претендентов на награду. Всего в список претендентов входят тринадцать спортсменов.

Ранее Ферстаппен уже побеждал в голосовании и становился спортсменом года в Нидерландах дважды – в 2016 и 2021 годах.

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