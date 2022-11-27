Гельмут Марко: «Когда в начале чемпионата мы отставали от «Феррари» на 46 очков никто не мог представить, что сезон сложится вот так»

Советник подвел итоги сезона-2022, отметив, что остался доволен тем, как команда смогла отыграться после не слишком убедительного старта чемпионата.

«Когда в начале чемпионата мы отставали от «Феррари» на 46 очков никто не мог представить, что сезон сложится вот так. Но с того момента гонщики стали выступать безупречно, они оба стали выступать на самом высоком уровне. И мы не допустили почти ни одной ошибки.

Команда просто отлично поработала, результатом сезона остались довольны все в «Ред Булл». При этом мы понимали, что всегда могли рассчитывать на . Он всегда выступает на своем уровне. Свой первый титул он выиграл, сражаясь до самого конца, второй титул достался ему заметно проще.

Макс показал, что способен быть еще быстрее, сочетая это с еще более эффективной работой с шинами. Он также стал намного лучше оценивать общую картину в гонке. И все это позволяет нам быть уверенными в том, что в будущем мы будем получать от него столь же качественные выступления, если не лучше», – рассказал Марко.

У кого была лучшая машина в «Ф-1»? Кто удивил темпом в квалах и гонках? Чьи пит-стопы – быстрейшие? Все данные сезона-2022