Гельмут Марко: «Когда в начале чемпионата мы отставали от «Феррари» на 46 очков никто не мог представить, что сезон сложится вот так»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги сезона-2022, отметив, что остался доволен тем, как команда смогла отыграться после не слишком убедительного старта чемпионата.
«Когда в начале чемпионата мы отставали от «Феррари» на 46 очков никто не мог представить, что сезон сложится вот так. Но с того момента гонщики стали выступать безупречно, они оба стали выступать на самом высоком уровне. И мы не допустили почти ни одной ошибки.
Команда просто отлично поработала, результатом сезона остались довольны все в «Ред Булл». При этом мы понимали, что всегда могли рассчитывать на Макса Ферстаппена. Он всегда выступает на своем уровне. Свой первый титул он выиграл, сражаясь до самого конца, второй титул достался ему заметно проще.
Макс показал, что способен быть еще быстрее, сочетая это с еще более эффективной работой с шинами. Он также стал намного лучше оценивать общую картину в гонке. И все это позволяет нам быть уверенными в том, что в будущем мы будем получать от него столь же качественные выступления, если не лучше», – рассказал Марко.
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