Педро де ла Роса: «Астон Мартин» – лучший вариант для Алонсо в данный момент»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса понимает решение Фернандо Алонсо покинуть .

С 2023 года двукратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Астон Мартин». Де ла Роса прокомментировал тот факт, что Алонсо довольно часто меняет команды.

«Никто не знает [что будет дальше], это не математика. Но нужно всегда выбирать лучший из доступных вариантов, и в данный момент, без всякого сомнения, это «Астон Мартин».

Не из-за сегодняшних выступлений: Фернандо и мы в команде видим стремления, изменения, доступные инструменты, новую аэротрубу, новый симулятор, новую базу. Это очень вдохновляет и является визитной карточкой «Астон Мартин». Поэтому Фернандо тут. Это будущее. Но мы не знаем, скоро ли появятся плоды работы: здесь не футбол, где можно подписать четырех звезд, и полдела сделано», – отметил де ла Роса.

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