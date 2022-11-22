Льюис Хэмилтон: «Рад, что сезон закончился. Мы вернемся. Я вернусь»

проводил сезон-2022 и обещал вернуться.

Пилот занял шестую строчку в личном зачете и уступил новому напарнику , немецкая команда стала третьей в Кубке конструкторов.

«Вполне уверен, что могу сказать от лица всех нас: рад, что сезон закончился. Скучать по нему не буду!

Тем не менее, хочу поблагодарить свою команду за упорную работу в этом году. На протяжении всего сезона мы старались и очень многому научились – это поможет снова оказаться на вершине в следующем году.

Не сомневаюсь, что мы станем сильнее. Мы вернемся. Я вернусь», – написал семикратный чемпион «Формулы-1» в соцсетях.

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