Льюис Хэмилтон: «Рад, что сезон закончился. Мы вернемся. Я вернусь»
Льюис Хэмилтон проводил сезон-2022 и обещал вернуться.
Пилот «Мерседеса» занял шестую строчку в личном зачете и уступил новому напарнику Джорджу Расселлу, немецкая команда стала третьей в Кубке конструкторов.
«Вполне уверен, что могу сказать от лица всех нас: рад, что сезон закончился. Скучать по нему не буду!
Тем не менее, хочу поблагодарить свою команду за упорную работу в этом году. На протяжении всего сезона мы старались и очень многому научились – это поможет снова оказаться на вершине в следующем году.
Не сомневаюсь, что мы станем сильнее. Мы вернемся. Я вернусь», – написал семикратный чемпион «Формулы-1» в соцсетях.
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