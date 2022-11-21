Гельмут Марко: «Не исключаю, что Феттель вернется на руководящую должность в «Ф-1»

высказался о как возможном руководителе команды «Формулы-1».

Четырехкратный чемпион завершил карьеру в «Ф-1» после Гран-при Абу-Даби. Марко считает, что Феттель мог бы вернуться как менеджер.

«Все мы видим, что это за личность, какую пустоту после себя он оставляет. Но он принял решение добровольно, и я уверен: чем бы он ни занялся в будущем, это будет приносить ему удовлетворение.

Не исключаю, что он вернется на руководящую должность. Мне почти 80, так что это будет нечто», – заявил советник и бывший босс Феттеля в эфире ServusTV.

Гельмут допустил и возвращение Себастьяна в качестве гонщика:

«Пусть он пока посажает деревья, а потом посмотрим».

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