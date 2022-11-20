Серхио Перес о поражении в борьбе с Леклером: «Я отдал все силы»

поделился мнением о неудаче в Абу-Даби.

Пилот уступил Шарлю Леклеру из в борьбе за второе место в гонке и чемпионате.

«Что есть, то есть. Иногда борьба может быть очень плотной.

В конечном счете я должен быть доволен. Я отдал все силы, команда выкладывалась по полной весь сезон. Не сомневаюсь, что в следующем году мы станем сильнее.

Случались прекрасные моменты, отличная борьба. В этом году у меня возникали проблемы при работе с шинами в гонках. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем прибавить в этом плане и стать сильнее в целом», – заявил Перес.

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