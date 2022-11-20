Шарль Леклер: «Понимал, что наш единственный шанс победить Переса – это альтернативная стратегия»

Пилот подвел итоги -Даби.

Финиш на втором месте позволил Леклеру опередить Переса в борьбе за вторую строчку в общем зачете.

«Я атаковал на все 110 процентов от старта до финиша. Мы провели превосходную гонку. Я понимал, что наш единственный шанс победить Переса – это альтернативная стратегия и работа с отрывами, и это сработало. У нас получилось исполнить стратегию с одним пит-стопом, так что я очень доволен.

Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем сделать шаг вперед и побороться за чемпионский титул. Однако с учетом того, где мы находились раньше, этот сезон все равно стал шагом вперед. Нам по-прежнему нужно работать над гоночным темпом, по воскресеньям у нас зачастую возникают трудности, но мы будем много работать по ходу зимнего перерыва», – рассказал Леклер.

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