Карлос Сайнс: «Помогу Леклеру на Гран-при Абу-Даби, если понадобится»
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс готов к командной работе на Гран-при Абу-Даби.
Его напарник Шарль Леклер сражается с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом за второе место в чемпионате. Перед заключительной гонкой сезона у соперников по 290 очков, однако монегаск впереди за счет большего количества побед.
«Если Шарлю понадобится, я ему помогу. Но, полагаю, сперва ему нужно самому опередить Чеко в чемпионате.
Я сосредоточусь на своей гонке и постараюсь завершить сезон подиумом, на высокой ноте, но если команда попросит пропустить или помочь с борьбе с Чеко, я это сделаю. Надо действовать по ситуации – посмотрим, в каком положении мы окажемся. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы пропустить напарника», – сказал Сайнс.
Шарль Леклер: «Если на первых метрах гонки появится возможность обогнать Переса, постараюсь ей воспользоваться»
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