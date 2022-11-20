Карлос Сайнс: «Помогу Леклеру на Гран-при Абу-Даби, если понадобится»

Гонщик готов к командной работе на Гран-при Абу-Даби.

Его напарник Шарль Леклер сражается с пилотом за второе место в чемпионате. Перед заключительной гонкой сезона у соперников по 290 очков, однако монегаск впереди за счет большего количества побед.

«Если Шарлю понадобится, я ему помогу. Но, полагаю, сперва ему нужно самому опередить Чеко в чемпионате.

Я сосредоточусь на своей гонке и постараюсь завершить сезон подиумом, на высокой ноте, но если команда попросит пропустить или помочь с борьбе с Чеко, я это сделаю. Надо действовать по ситуации – посмотрим, в каком положении мы окажемся. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы пропустить напарника», – сказал Сайнс.

Шарль Леклер: «Если на первых метрах гонки появится возможность обогнать Переса, постараюсь ей воспользоваться»

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