Себастьян Феттель: «Перед квалификацией думал о людях, которые могли быть здесь»

эмоционально встретил последнюю квалификацию в карьере.

В Абу-Даби четырехкратный чемпион мира сумел квалифицироваться на 9-м месте.

«Перед квалификацией я думал о людях, которые могли быть здесь, но их больше нет с нами или они просто не смогли приехать.

Конечно, на этот раз все равно приехало довольно много людей – и это довольно необычно.

Но как только ты садишься в машину и выезжаешь на трассу, то становишься очень занятым. Думаю, это хороший знак. И мне нравится, когда я участвую в борьбе, думаю, сессия прошла хорошо», – сказал Феттель.

Последний круг Феттеля в квалификациях «Ф-1» – могучий. Смотрели отец Себа и дизайнер его шлемов с семьей

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