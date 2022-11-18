Джордж Расселл: «Мерседес» отстает от «Ред Булл» на 0,2 секунды на одном быстром круге, на длинных отрезках – даже больше»

проанализировал скорость в Абу-Даби.

В первой практике пилоты немецкой команды заняли первые две строчки, во второй уступили пилоту .

«По ощущениям мы быстры, но, думаю, «Ред Булл» нас опережает. На одном быстром круге – наверное, на две десятые, на длинных отрезках – может, даже больше. Ночью необходимо провести работу, но в сравнении с «Феррари» мы смотрелись достойно.

Мы немного отстаем от «Ред Булл» по гоночному темпу, как я сказал. У них очень эффективная машина на прямых, и трасса с двумя длинными прямыми и множеством медленных поворотах подходит им как нельзя лучше.

Я доволен, что мы ближе, чем, скажем, в Спа, где автодром не так уж сильно отличается», – сообщил британский гонщик.

Гран-при Абу-Даби-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й

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