Джордж Расселл: «Мерседес» отстает от «Ред Булл» на 0,2 секунды на одном быстром круге, на длинных отрезках – даже больше»
Джордж Расселл проанализировал скорость «Мерседеса» в Абу-Даби.
В первой практике пилоты немецкой команды заняли первые две строчки, во второй уступили пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«По ощущениям мы быстры, но, думаю, «Ред Булл» нас опережает. На одном быстром круге – наверное, на две десятые, на длинных отрезках – может, даже больше. Ночью необходимо провести работу, но в сравнении с «Феррари» мы смотрелись достойно.
Мы немного отстаем от «Ред Булл» по гоночному темпу, как я сказал. У них очень эффективная машина на прямых, и трасса с двумя длинными прямыми и множеством медленных поворотах подходит им как нельзя лучше.
Я доволен, что мы ближе, чем, скажем, в Спа, где автодром не так уж сильно отличается», – сообщил британский гонщик.
Гран-при Абу-Даби-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
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