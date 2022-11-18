Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» здесь смотрится немного быстрее нас, чего мы и ожидали»

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби, поделившись мнением о перспективах команды в последний уик-энд сезона.

«Мне кажется, «Ред Булл» здесь смотрится немного быстрее нас, чего мы и ожидали. Мы не ждали, что эта трасса будет для нас в числе сильнейших. Так что впереди нас ждет много работы. При этом в целом мы отстаем не так сильно, поэтому надеемся дать бой.

Первое место в первой практике было приятным результатов. Во второй же практике баланс машины был далек от оптимального. В перерыве между сессиями я внес в настройки ряд изменений, которые оказались неправильными. Поэтому во второй практике у меня были довольно большие проблемы с избыточной поворачиваемостью, в основном темп ограничивал именно этот фактор. Так что вечером мы изменим настройки. Но в целом день прошел неплохо», – рассказал Хэмилтон.

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