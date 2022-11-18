Себастьян Феттель о неудачах «Астон Мартин»: «Были большие надежды, но они не оправдались»

разочарован отсутствием результатов с .

Четырехкратный чемпион мира провел в команде из Сильверстоуна два сезона, но за это время его лучшим результатом стал лишь подиум на Гран-при Азербайджана в 2021 году. В сезоне-2022 «Астон Мартин» не сумел прибавить в скорости и остался в группе команды, которые ведут борьбу в середине пелотона.

«Машина этого года оказалась не такой конкурентоспособной, как мы надеялись. В этом году мы хотели добиться заметного прогресса в сравнении с прошлым сезоном, но не преуспели.

Сейчас мы на том же уровне, что и в прошлом году. Я не ищу виновных и не говорю, что мы плохо работали. Просто я реалист. У нас были большие надежды, но они не оправдались.

Я не жалею. Не думаю, что эти два года были бесполезными, хотя мы набирали не так много очков, как хотелось бы. Мне понравилось работать с командой, знакомиться с разными людьми и подходами.

Эти два года были сложными, поскольку я не привык к выступлениям в конце пелотона. Опыт оказался новым, временами был трудным, но я многое узнал.

Когда ты впереди, то не обращаешь внимания на происходящее позади – ведь это на тебя не влияет, ты не осознаешь, как стараются команды в хвосте пелотона. Но если ты не добиваешься хороших результатов, это не значит, что ты плохо трудишься.

Я рад и горжусь, что поработал с талантливой группой людей в «Астон Мартин». Пусть результаты и не порадовали, но здорово было поработать со всеми, помогать команде в ее развитии и строительстве будущего», – рассказал Феттель.

В эти выходные состоится Гран-при Абу-Даби, после которого Феттель завершит карьеру в «Формуле-1».

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