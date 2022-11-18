Кевин Магнуссен: «После схода в Бразилии меня забыли на обочине трассы»

Пилот «Хааса» признался, что после схода на организаторы гонки забыли подвезти его обратно в боксы.

В начале гонки Магнуссена выбил Даниэль Риккардо из «Макларена», однако австралийца сразу после происшествия подобрал автомобиль безопасности и отвез в боксы. О Магнуссене же все забыли – и ему пришлось самостоятельно искать дорогу обратно.

«Безумие. Не знаю, что произошло, но это было самое опасное событие по ходу того уик-энда. По каким-то причинам я не вернулся в боксы. Даниэль выбил меня, а затем запрыгнул в автомобиль безопасности и уехал вместо меня в боксы.

Меня же забыли на обочине трассы – я пытался что-то объяснить маршалам, но они ни слова не понимали по-английски. Я ждал, что меня кто-нибудь заберет, но маршалы стали расходиться, и я спросил: «Что мне делать?»

В общем, я пошел за маршалами и в итоге оказался у ограждения, откуда было непонятно, куда двигаться. Но там хотя бы были болельщики, и некоторые маршалы поняли, что я в беде. Они проделали дырку в сетке и вывели меня из-за ограждения.

Да, в итоге передо мною извинились, но вообще ситуация была довольно странная», – рассказал Магнуссен.

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