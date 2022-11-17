Гюнтер Штайнер: «Общался с Риккардо еще до того, как стало известно о его уходе из «Макларена»

Руководитель рассказал, что изначально команда рассматривала вероятность приглашения . Однако происходило это еще до того, как стало известно о подписании контракта с «Маклареном» Оскара Пиастри.

Ранее сообщалось, что Риккардо сам решил не выступать в «Формуле-1» за команду из подвала пелотона и предпочел провести сезон-2023 вне гонок – с прицелом на возвращение уже в 2024 году.

В следующем сезоне Риккардо с высокой долей вероятности вернется в «Ред Булл» на роли резервного пилота:

«Я общался с Риккардо в самом начале. Еще до того, как стало известно об его уходе из , я связывался с ним, чтобы понять, что Даниэль собирается делать в следующем году. Но тогда мы никуда не продвинулись. Почему? Не знаю, вам лучше спросить об этом его самого».

Штайнер пошутил, что сейчас Риккардо в любом случае не пользуется в «Хаасе» большой популярностью – после того, как выбил из гонки Кевина Магнуссена на этапе в Бразилии:

«Он со мной не разговаривал. И не говорил со мной до сих пор – а после того, как в прошлый уик-энд он нас выбил, ему лучше не подходить. Так что я больше не буду отвечать на его звонки (смеется)».

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?