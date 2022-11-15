Ралли «Шелковый путь»-2023 состоится в июле на территории 13 субъектов России и завершится в Москве

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» объявили маршрут и даты проведения гонки 2023 года.

Ралли состоится с 6 по 15 июля 2023 года на территории 13 субъектов России, в том числе не задействованных в предыдущих изданиях: Оренбургской, Самарской и Саратовской областей, а также города Магнитогорска в Челябинской области.

Гонка начнется стартовым подиумом на площади Тысячелетия в Казани, а завершится в Москве.

«С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской, Самарской и Саратовской областей; заключительным испытанием станут арчединско-донские пески Волгоградской области, а также бездорожье и броды Липецкой и Тульской областей», – говорится в анонсе ралли о ландшафте.

Пилоты проедут девять этапов за десять дней. Протяженность маршрута – 5230 км, из них 2350 км – спецучастки.

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Изображение: сайт ралли-рейда «Шелковый путь»