Ландо Норрис: «Нашей главной задачей было обогнать Магнуссена – что мы и сделали, так что я доволен»

Пилот остался доволен выступлением в спринте перед Гран-при Сан-Паулу. Норрис стартовал четвертым, но на финише откатился на седьмое место.

«Спринт получился тяжелым. Тем не менее, нашей главной задачей было обогнать Магнуссена – что мы и сделали, так что я доволен.

У нас не было реальных шансов бороться с командами из топ-3, так что я и не ждал того, что мы сможем забраться выше седьмого места. Но было тяжело. Я не очень хорошо себя чувствовал, было жарко, да и трасса очень непростая – но мы хорошо провели спринт.

У нас хорошие позиции, и если в гонке обе машины смогут попасть в очковую зону – будет отлично», – рассказал Норрис.

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