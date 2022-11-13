Кевин Магнуссен: «Хаас» заработал важное очко. Я понимал, что не выиграю спринт – мечтал о финише впереди Норриса»

не расстроен из-за того, что опустился на восьмое место в спринте на Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик начал заезд первым после победы в квалификации и настраивался на то, чтобы опередить . В итоге Магнуссен финишировал вслед за соперником из .

«Мне очень понравился заезд. И мы заработали очко – очень важное очко в борьбе за восьмое место с . Мы понимали, что не выиграем гонку, и такая цель не стояла. Важно было насладиться стартом с поула, а затем попытаться заработать балл.

Мечтой был финиш впереди Ландо, сразу после всех машин больших команд. Не совсем получилось, но мы все равно рады баллу за восьмое место. Мы начнем гонку восьмыми – после стандартной квалификации команда была бы очень довольна такой позицией. Это старт из топ-10, и, надеюсь, получится снова заработать очки», – отметил Магнуссен.

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