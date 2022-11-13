Гельмут Марко: «Перес не приблизился к Ферстаппену настолько близко, чтобы мы подумали о размене позициями»

объяснил, почему не поменял местами и в конце спринта в Сан-Паулу.

По ходу 24-кругового субботнего заезда Ферстаппен на шинах «медиум» провалился с первого места на четвертое, а Перес сумел на «софте» подняться только на пятую позицию. В конце спринта мексиканец спросил у команды о возможном размене позициями, но положительного ответа не получил.

Советник «Ред Булл» рассказал, почему команда не устроила рокировку.

«Перес в конце гонки не приблизился настолько близко к Ферстаппену, чтобы мы подумали о размене позициями, между ними просто не было борьбы.

Сегодня мы ошиблись с шинами «медиум». Но главная наша слабость – второй сектор трассы. Иногда мы там теряли по секунде на круге и вообще были недостаточно быстрыми. Предстоит тяжелая работа, нельзя все поменять в один момент, так что вряд ли что-то завтра резко для нас изменится.

Нужно признать: «Мерседес» силен. Но мы посмотрим, что можно сделать в гонке.

Мы что-то делаем не так. Или конкуренты делают это лучше. У Ферстаппена перегревались передние покрышки, Перес и близко не соответствовал темпу Хэмилтона, его шины тоже к концу спринта износились. Многое пошло не так, как мы себе представляли», – заявил Марко.

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