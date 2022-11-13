Макс Ферстаппен: «Машина «поедала шины заживо» – я не знаю, почему это случилось»

Пилот подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, рассказав о том, что главным сдерживающим фактором стали проблемы с износом шин.

Ферстаппен, стартовавший вторым, сумел закончить заезд лишь на 5-й позиции.

«Сцепления с трассой у машины не было совсем. Каким-то образом шины «медиум» не работали вообще. Машина «поедала шины заживо» – я не знаю, почему это случилось. Потом после контакта с другой машиной я повредил переднее антикрыло. Но сегодня я бы финишировал четвертым даже с целым передним антикрылом», – рассказал Ферстаппен.

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