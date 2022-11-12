Алонсо и Окона вызвали к стюардам после столкновения в спринте

Фернандо Алонсо и пообщаются со стюардами.

Судьи изучат столкновение напарников по на старт-финишной прямой во время спринта на Гран-при Сан-Паулу. Алонсо потерял крыло и был вынужден заехать в боксы. Заезд Окона также завершился неудачно – его машина получила повреждения, и француз опустился в хвост пелотона.

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