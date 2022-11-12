Серхио Перес: «Леклеру нужно было ехать за сликами, но он остался на трассе – я потерял за ним много времени»

разочарован итогами квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик рассчитывал побороться за самые высокие позиции, однако во время выезда из боксов в третьем сегменте застрял за медленной , которая ехала по все еще сухой трассе на промежуточных покрышках.

Перес был уверен, что сразу после прогревочного круга Леклер свернет в боксы и перейдет на слики и потому не бросался в атаку, однако этого не произошло – в результате мексиканец почти весь быстрый круг провел за красной машиной.

«Это… полная неудача. Не знаю, что делали Леклер и «Феррари». Было очевидно, что на круге выезда из боксов он был слишком медленным на промежуточных покрышках, и я подумал, что он сейчас же вернется в боксы.

Для меня было предельно ясно, что ему нужно ехать за сликами, но он почему-то остался еще на один круг – и я провел целый круг позади, из-за чего потерял очень много времени… Попробуем завтра отыграться и заработать очки», – отметил Перес.

В субботнем спринте (начало – в 22:30 по московскому времени) Перес стартует девятым.

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