Феттель думал о завершении карьеры в 2019 году: «Мы вдруг остались с пустыми руками, в такие моменты возникают сомнения»
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что раздумывал над уходом из «Формулы-1» еще в 2019 году.
Четырехкратный чемпион «Ф-1» закончит карьеру по окончании нынешнего сезона. В то же время в 2019 году Кими Райкконена в «Феррари» заменил Шарль Леклер, после чего внимание начало постепенно смещаться в сторону молодого таланта.
В сезонах 2017-2018 Феттель финишировал вторым в общем зачете, а в 2019 году стал лишь пятым – и проиграл соперничество Леклеру.
«Леклера разочарования от отсутствия результата никак не обременяли. Леклер просто садился за руль болида и давил на газ. Он тащил на себе меньший груз ожиданий. Он гонялся так, как я в начале карьеры в «Ф-1».
Все это также как-то повлияло на меня – чего я не до конца понимал в прямом смысле. То есть мы тратили столько сил и времени два года подряд, а потом вдруг остались с пустыми руками. Как раз в такие моменты у тебя и возникают сомнения – ты начинаешь думать, а получится ли у тебя еще когда-нибудь?
Но у меня еще оставались вопросы, на которые я хотел получить ответы. Способен ли я на это? По-прежнему ли я достаточно хорош, чтобы быть в числе лидеров «Формулы-1»?
Нет, переход в «Астон Мартин» не был ошибкой. Я хотел получить ответы на некоторые вопросы, которые у меня оставались, это было важно.
При этом тот факт, что в данный момент у меня нет возможности выступать за рулем машины, способной выигрывать, также в определенной степени повлиял на мое решений закончить карьеру», – рассказал Феттель.
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