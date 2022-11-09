Феттель думал о завершении карьеры в 2019 году: «Мы вдруг остались с пустыми руками, в такие моменты возникают сомнения»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что раздумывал над уходом из «Формулы-1» еще в 2019 году.

Четырехкратный чемпион «Ф-1» закончит карьеру по окончании нынешнего сезона. В то же время в 2019 году Кими Райкконена в заменил , после чего внимание начало постепенно смещаться в сторону молодого таланта.

В сезонах 2017-2018 Феттель финишировал вторым в общем зачете, а в 2019 году стал лишь пятым – и проиграл соперничество Леклеру.

«Леклера разочарования от отсутствия результата никак не обременяли. Леклер просто садился за руль болида и давил на газ. Он тащил на себе меньший груз ожиданий. Он гонялся так, как я в начале карьеры в «Ф-1».

Все это также как-то повлияло на меня – чего я не до конца понимал в прямом смысле. То есть мы тратили столько сил и времени два года подряд, а потом вдруг остались с пустыми руками. Как раз в такие моменты у тебя и возникают сомнения – ты начинаешь думать, а получится ли у тебя еще когда-нибудь?

Но у меня еще оставались вопросы, на которые я хотел получить ответы. Способен ли я на это? По-прежнему ли я достаточно хорош, чтобы быть в числе лидеров «Формулы-1»?

Нет, переход в не был ошибкой. Я хотел получить ответы на некоторые вопросы, которые у меня оставались, это было важно.

При этом тот факт, что в данный момент у меня нет возможности выступать за рулем машины, способной выигрывать, также в определенной степени повлиял на мое решений закончить карьеру», – рассказал Феттель.

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