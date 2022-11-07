Ландо Норрис: «Ферстаппен продолжить бить все новые рекорды «Ф-1»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис уверен, что Макс Ферстаппен в будущем продолжит побеждать, добиваться успеха и ставить новые рекорды в «Формуле-1».
Выиграв гонку в Мехико, Ферстаппен одержал уже 14-ю победу в этом сезоне – и установил рекорд «Ф-1». Предыдущее достижение принадлежало Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю, обоим удавалось выиграть по 13 гонок за сезон.
При этом у Ферстаппена в теории еще остается возможность выиграть две оставшиеся гонки и довести число побед за сезон до 16.
«Макс очень многого добился, он побил множество рекордов. И за оставшуюся карьеру он, вероятно, продолжить бить новые рекорды. Полагаю, что Макс – один из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории. Так что да, он все это заслужил», – рассказал Норрис.
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