Ландо Норрис: «Ферстаппен продолжить бить все новые рекорды «Ф-1»

Пилот уверен, что в будущем продолжит побеждать, добиваться успеха и ставить новые рекорды в «Формуле-1».

Выиграв гонку в Мехико, Ферстаппен одержал уже 14-ю победу в этом сезоне – и установил рекорд «Ф-1». Предыдущее достижение принадлежало Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю, обоим удавалось выиграть по 13 гонок за сезон.

При этом у Ферстаппена в теории еще остается возможность выиграть две оставшиеся гонки и довести число побед за сезон до 16.

«Макс очень многого добился, он побил множество рекордов. И за оставшуюся карьеру он, вероятно, продолжить бить новые рекорды. Полагаю, что Макс – один из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории. Так что да, он все это заслужил», – рассказал Норрис.

Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля