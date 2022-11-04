Гельмут Марко о ковиде: «Если бы Ферстаппену пришлось пропустить 1-2 гонки в прошлом сезоне – чемпионат был бы проигран»

Советник подтвердил, что в начале 2020 года действительно всерьез рассматривал вариант заразить гонщиков программы «Ред Булл» ковидом.

Идея заключалась в том, чтобы молодой и здоровый организм мог быстро и без серьезных последствий перенести заболевание, тем самым выработав иммунитет. Что в теории должно было обезопасить пилотов от дальнейших повторных заболеваний и возможных пропусков гонок.

Однако разумно оценив ситуацию в «Ред Булл» от той идеи было решено отказаться.

«Да, предложение было сделано всерьез. Врачи тогда считали, что перенеся болезнь, больше вы ей не заразитесь. Тогда мы не знали, что можно переболеть во второй или даже третий раз.

У нас же все пилоты были молоды и здоровы. Это было чем-то вроде простуды. С другой стороны, просто представьте, если бы в прошлом году заразился ковидом в неподходящий момент. Если бы ему пришлось пропустить одну-две гонки – то все, чемпионат был бы проигран», – рассказал Марко.

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