Вести выступит за «Мерседес» на молодежных тестах в Абу-Даби

Пилот молодежной программы Фредерик Вести выступит за немецкую команду на молодежных тестах в Абу-Даби. Ранее Вести никогда не выступал за рулем болида «Формулы-1».

Тесты пройдут на трассе «Яс-Марина» 22 ноября – через два дня после окончания сезона. На тестах «Мерседес» будет использовать свою текущую машину W13.

В этом году Вести проводит свой дебютный сезон в «Формуле-2» и по итогам чемпионата сохраняет шансы финишировать третьим.

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