Гельмут Марко: «Сомневаюсь, что все вот так сложится еще раз, хотя Ферстаппен еще не достиг предела своих возможностей»

Советник рассказал, что команда не ожидала настолько хорошо провести вторую половину сезона.

По итогам гонки в Мексике Ферстаппену удалось побить рекорд «Формулы-1» по количеству побед за один сезон – Макс выиграл 14 гонок, улучшив результат Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Сам Марко, летом оценивая шансы Ферстаппена побить этот рекорд, заявлял, что сделать это будет практически невозможно.

«Мы стараемся реально смотреть на вещи и оценивать ситуацию. И сезон действительно сложился для нас просто поразительным образом. Никто не мог предсказать такую форму Макса, что в этом году у нас все будет получаться. Не сможем мы побить только рекорд по победам в сезоне – у их было 19.

Станет ли это целью на 2023 год? Я сильно сомневаюсь, что все вот так сложится в единую картину еще в один сезон. Хотя Макс еще не достиг предела своих возможностей. Он продолжает взрослеть, становится все быстрее, все лучше работает с шинами. У него еще есть запас для прогресса», – рассказал Марко.

Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля

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