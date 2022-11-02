Гельмут Марко: «Сомневаюсь, что все вот так сложится еще раз, хотя Ферстаппен еще не достиг предела своих возможностей»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда не ожидала настолько хорошо провести вторую половину сезона.
По итогам гонки в Мексике Ферстаппену удалось побить рекорд «Формулы-1» по количеству побед за один сезон – Макс выиграл 14 гонок, улучшив результат Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Сам Марко, летом оценивая шансы Ферстаппена побить этот рекорд, заявлял, что сделать это будет практически невозможно.
«Мы стараемся реально смотреть на вещи и оценивать ситуацию. И сезон действительно сложился для нас просто поразительным образом. Никто не мог предсказать такую форму Макса, что в этом году у нас все будет получаться. Не сможем мы побить только рекорд по победам в сезоне – у «Мерседеса» их было 19.
Станет ли это целью на 2023 год? Я сильно сомневаюсь, что все вот так сложится в единую картину еще в один сезон. Хотя Макс еще не достиг предела своих возможностей. Он продолжает взрослеть, становится все быстрее, все лучше работает с шинами. У него еще есть запас для прогресса», – рассказал Марко.
Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля
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