Серхио Перес: «В 2020-м подумал, что моя карьера в «Ф-1» закончилась»

признался, что в 2020-м году едва не завершил карьеру в «Формуле-1».

По ходу сезона-2020 команда (сейчас называется «Астон Мартин») разорвала многолетний контракт с мексиканским гонщиком и подписала Себастьяна Феттеля, и Перес долго не мог найти другой вариант продолжения карьеры. Лишь в самом конце года – после неожиданной победы в Бахрейне – «Ред Булл» предложил пилоту шанс стать напарником Макса Ферстаппена.

С тех пор Перес выиграл еще три гонки в чемпионате мира.

«Самое сложное в «Ф-1» – остаться в чемпионате. Я многому научился во всех командах, за которые выступал, но в 2020-м году, когда осознал, что у меня уже не будет нового контракта с «Рейсинг Пойнт», я подумал, что все закончилось. Я чувствовал, что тот сезон может стать для меня последним, и так бы и сложилось. Было очень близко.

Собственно, в то время я даже подумывал о своей жизни без гонок. А затем во время последнего Гран-при сезона предложил мне сделку – и, конечно, я с радостью согласился», – рассказал Чеко в колонке на The Players Tribune.

Даниэль Риккардо: «В «Ф-1» все быстро меняется: казалось, карьера Переса окончена, теперь он потенциально в борьбе за титул»

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту