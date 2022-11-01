Серхио Перес: «В 2020-м подумал, что моя карьера в «Ф-1» закончилась»
Серхио Перес признался, что в 2020-м году едва не завершил карьеру в «Формуле-1».
По ходу сезона-2020 команда «Рейсинг Пойнт» (сейчас называется «Астон Мартин») разорвала многолетний контракт с мексиканским гонщиком и подписала Себастьяна Феттеля, и Перес долго не мог найти другой вариант продолжения карьеры. Лишь в самом конце года – после неожиданной победы в Бахрейне – «Ред Булл» предложил пилоту шанс стать напарником Макса Ферстаппена.
С тех пор Перес выиграл еще три гонки в чемпионате мира.
«Самое сложное в «Ф-1» – остаться в чемпионате. Я многому научился во всех командах, за которые выступал, но в 2020-м году, когда осознал, что у меня уже не будет нового контракта с «Рейсинг Пойнт», я подумал, что все закончилось. Я чувствовал, что тот сезон может стать для меня последним, и так бы и сложилось. Было очень близко.
Собственно, в то время я даже подумывал о своей жизни без гонок. А затем во время последнего Гран-при сезона «Ред Булл» предложил мне сделку – и, конечно, я с радостью согласился», – рассказал Чеко в колонке на The Players Tribune.
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