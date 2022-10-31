Юки Цунода: «То, как Риккардо пытался меня обогнать – это просто шок»

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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода выразил недоумение действиями Даниэля Риккардо, после столкновения с которым он сошел с дистанции Гран-при Мексики.

Риккардо за свой маневр был оштрафован на 10 секунд, однако впоследствии это не помешало ему совершить впечатляющий рывок на финальной стадии гонки и занять 7-е место.

«До того момента гонка развивалась просто супер-хорошо. Я отлично справлялся, особенно мне удался первый отрезок на «софте». То, как Риккардо пытался меня обогнать – это просто шок. Обогнать там было практически невозможно. А он просто отправил меня туда.

Не знаю, какие повреждения получила его машина, но мои просто шокировали. Я очень разочарован», – рассказал Цунода.

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