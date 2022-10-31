Джордж Расселл: «Надо понять, почему «Ред Булл» и «Феррари» выбрали верную стратегию, а «Мерседес» – нет»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Мексики Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл считает, что «Мерседес» ошибся со стратегией на Гран-при Мехико.

Рассел финишировал четвертым после старта вторым, уступив напарнику Льюису Хэмилтону в первых поворотах. Оба пилота «Мерседеса» использовали стратегию «медиум»-«хард», в то время как гонщики «Ред Булл» и «Феррари» работали по схеме «софт»-«медиум».

«В первом повороте я действовал осторожно в борьбе с Льюисом на внутренней траектории, и в итоге это стоило мне двух позиций. Если бы я сохранил второе место, то финишировал бы на подиуме.

Надо понять, почему «Ред Булл» и «Феррари» решили стартовать на «софте» и оказались правы, а мы нет. «Хард» не получалось «включить», – сказал британец в интервью Viaplay.

Расселл отметил и позитивные моменты:

«Я очень горжусь работой команды. «Ред Булл» по-прежнему в своей лиге, но в сравнении с «Феррари» наш темп впечатляет».

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