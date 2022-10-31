Льюис Хэмилтон о 2-м месте: «Ред Булл» был слишком быстрым и выбрал лучшую стратегию»

Пилот «Мерседеса» высказался о втором месте на Гран-при Мехико.

Хэмилтон стартовал третьим и поднялся на вторую строчку на старте, однако не смог бросить вызов гонщику «Ред Булл» .

«Потрясающие зрители – определенно было немного неловко слышать свист весь день. Тем не менее, я очень люблю Мексику и людей здесь. Какой же потрясающий этап они организовали в этот уик-энд.

На первом отрезке я был очень близок [к Ферстаппену], но, полагаю, «Ред Булл» сегодня был слишком быстрым и, наверное, применил лучшую стратегию.

Не уверен, что [«хард»] оказался правильным выбором в конце гонки. Я подумал, что нужно было стартовать на «софте», но мы выбрали другие шины. На первом отрезке все было в порядке, однако «хард» просто уступал [«медиуму»].

Поздравляю Макса. Здорово, что я на подиуме и разделил два [ ]», – сказал Хэмилтон.

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил новый рекорд в «Ф-1» по победам за год

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