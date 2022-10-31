Гельмут Марко: «Наша стратегия оказалась лучше, чем у «Мерседеса», это стало решающим фактором»

Советник «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Мексики, отметив, что остался доволен выступлением команды.

«У нас были некоторые опасения из-за высоты расположения автодрома, что снижало влияние прижимной силы. Вот почему «Мерседес» здесь был так силен. Но в итоге решающим фактором стало то, что наша стратегия оказалась лучше.

Мы продержались на «софте», а затем на шинах «медиум» у нас не возникло вообще никаких проблем. В начале гонки было сложно оторваться от Хэмилтона и лишить его возможности использовать DRS, но нам удалось. После этого Макс полностью контролировал ход гонки. Никаких проблем не было, показатели температуры во всех областях были в норме.

Досадно, что пит-стоп Чеко Переса прошел не лучшим образом, поскольку если бы не эта ошибка, мы бы могли сделать дубль.

Что касается «Феррари», то они смотрелись удивительно слабо. После пятничных результатов я думал, что они отыграются. С другой стороны, Перес выступает все лучше и лучше, а у «Ред Булл» не таких слабых сторон», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

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