Кристиан Хорнер: «Матешиц обеспечил будущее «Ред Булл» на долгие годы вперед»

уверен в долгосрочных перспективах «Ред Булл».

Основатель команды и совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц ушел из жизни перед Гран-при США. По словам Хорнера, видение Матешица позволило коллективу из Милтон-Кейнса выстроить планы на многие сезоны вперед.

«У нас все готово на будущее. Он заложил очень прочную основу на будущее. В 2026 году «Ред Булл» станет производителем силовых установок, соберет последний кусочек паззла, и он (Матешиц) обладал видением, которое позволило осуществить это.

Мы будем работать над моторами с тем же настроем, с которым создавали шасси – с его настроем. Это его видение, и он был вовлечен вплоть до последней недели. Он одобрил план по созданию Red Bull Powertrains, обеспечил долгосрочное будущее команды. «Ред Булл» в очень хорошем положении на долгие, долгие годы вперед», – заверил руководитель команды.

Хорнер ответил на вопрос, будет ли доминировать в ближайшие годы:

«Такое нельзя предсказать, нас ждет тяжелая борьба с соперниками. Нынешний сезон сложился превосходно – к примеру, мы побили собственные рекорды по числу побед и дублей. И впереди еще три гонки.

Но соседи по паддоку очень и очень сильны. Я уверен, что в следующем году они выступят лучше».

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