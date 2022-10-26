Организаторы Гран-при США хотят проводить мотогонки в рамках гоночного уик-энда «Формулы-1»: «Речь не обязательно должна идти именно о MotoGP»

Руководитель автодрома «Трасса Америк» в Остине Бобби Эпштейн рассказал о планах организатором расширить линейку соревнований.

На большинстве европейских этапов в рамках гоночного уик-энда, помимо «Формулы-1», также часто проводятся этапы гонок поддержки – «Формулы-2», «Формулы-3», серии W или суперкубка «Порше».

В то время как на американских и азиатских этапах зачастую проводятся только гонки «Формулы-1».

По словам Эпштейна, они бы хотели в рамках одного уик-энда попробовать провести на «Трассе Америк» заезды и «Формулы-1», и в классе мотогонок.

«Две-три серии гонок поддержки было бы здорово. Если мы все-таки не сможем привезти к себе «Ф-2» и «Ф-3», то, как мне кажется, нам стоит проявить изобретательность. Лично мне бы по ходу уик-энда «Формулы-1» хотелось также посмотреть на мотогонки. Думаю, это было бы здорово, да и болельщикам бы понравилось.

Речь не обязательно должна идти именно о MotoGP. Просто о мотогонках. Хотя для MotoGP это тоже было бы здорово, они бы получили отличную платформу. В прошлом в «Формуле-1» устраивали гонки среди селебрити, тоже неплохая идея. Думаю, такие идеи стоит обсудить. А если к нам все-таки приедут «Ф-2» и «Ф-3» – будет даже лучше», – рассказал Эпштейн.

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