Лоусон выступит за «Альфа Таури» в первой пятничной практике перед Гран-при Мексики
Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон выступит за «Альфа Таури» в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мексики.
Это позволит команде выполнить обязательства по предоставлению практики молодым пилотам в течение сезона. Ранее Лоусон уже выступал за «Альфа Таури» в пятничной практике перед Гран-при Бельгии, заменяя Пьера Гасли.
Лоусон в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2» и за один этап до конца сезона занимает седьмое место в общем зачете – в свой второй сезон в «Ф-2» Лоусону удалось выиграть три гонки.
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