Лоусон выступит за «Альфа Таури» в первой пятничной практике перед Гран-при Мексики

Пилот молодежной программы выступит за в первой сессии свободных заездов перед .

Это позволит команде выполнить обязательства по предоставлению практики молодым пилотам в течение сезона. Ранее Лоусон уже выступал за «Альфа Таури» в пятничной практике перед Гран-при Бельгии, заменяя Пьера Гасли.

Лоусон в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2» и за один этап до конца сезона занимает седьмое место в общем зачете – в свой второй сезон в «Ф-2» Лоусону удалось выиграть три гонки.

Талант из Питера дебютировал в «Ф-1» за «Феррари». Правда, для шанса пришлось брать израильский флаг

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