Антонио Джовинацци об аварии: «Эти несколько поворотов не закончат мою карьеру. Если люди захотят пригласить меня в «Ф-1» – они пригласят»

Резервный пилот «Феррари» уверен, что авария в первой практике перед не повлияет на его шансы вернуться в «Формулу-1».

Джовинацци, который проводил сессию в составе , вылетел с трассы в начале и врезался в заграждения. Из-за поломки сцепления команда не смогла продолжить работу в практике.

Джовинацци считается претендентом на место в «Хаасе», хоть и не входит в число фаворитов.

«Да, конечно, случившееся вряд ли мне поможет. С другой стороны, я уже показывал, на что способен в «Формуле-1». И я знаю, что этот круг и несколько поворотов не закончат мою карьеру. Посмотрим, что случится дальше, но все идет нормально. Я провел в «Ф-1» три года. Если люди захотят меня пригласить – они пригласят, и случившееся на это никак не повлияет. Посмотрим», – рассказал Джовинацци.

Талант из Питера дебютировал в «Ф-1» за «Феррари». Правда, для шанса пришлось брать израильский флаг

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